Hull City'nin yeni sportif direktörü Okan Özkan
İngiltere Premier Ligi'nin yeni ekiplerinden Hull City, yapılanmasını Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isimle güçlendirdi. Ligin yeni takımı, sportif direktörlük görevine Okan Özkan'ı getirdi.
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 15:49 Güncelleme:
İngiltere Premier Ligi'nin yeni ekibi Hull City'de yeni sportif direktör Okan Özkan oldu.
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yapılanmasını Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isimle güçlendirdi.
Daha önce Fenerbahçe'de uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yapan ve son olarak futbol koordinatörü olarak çalışan Okan Özkan, geçtiğimiz sezon Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogon Szczecin'de futbol ve scout direktörü olarak görev yaptı. Premier Lig hedefi doğrultusunda idari kadrosunu güçlendiren Hull City, Okan Özkan'a sportif direktörlük teklifinde bulundu. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından genç futbol adamı, İngiliz ekibinin yeni sportif direktörü oldu.
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