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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Kocaelispor'da Karol Linetty ile yollar ayrıldı

        Kocaelispor'da Karol Linetty ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 14:10 Güncelleme:
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        Kocaelispor'da Linetty ile yollar ayrıldı!

        Kocaelispor, orta saha oyuncusu Karol Linetty ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Karol Linetty'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Karol Linetty'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karol Linetty'ye emekleri için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

        Linetty'nin sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonu, oyuncu tarafından sezon başında kullanılmış ve kontratı 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak taraflar, yeni sezon öncesinde karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmeyi feshetti.

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