Kocaelispor'da Karol Linetty ile yollar ayrıldı

Kocaelispor, orta saha oyuncusu Karol Linetty ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Karol Linetty'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Karol Linetty'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karol Linetty'ye emekleri için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Linetty'nin sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonu, oyuncu tarafından sezon başında kullanılmış ve kontratı 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak taraflar, yeni sezon öncesinde karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmeyi feshetti.