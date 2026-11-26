Kosner Baskonia: 86 - Anadolu Efes: 81 | MAÇ SONUCU
EuroLeague'in 14. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda İspanya ekibi Kosner Baskonia'yla karşılaştı. Müsabakayı lacivert-beyazlılar 86-81 kaybetti.
Giriş: 26 Kasım 2026 - 01:07 Güncelleme:
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Kosner Baskonia'ya 86-81 yenildi.
Buesa Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 21-19 önde bitiren konuk takım, devre arasına da 46-41 üstün girdi.
İkinci yarıda etkili hücum eden İspanya temsilcisi, üçüncü periyodunu 70-57 önde tamamladığı mücadeleyi 86-81 kazandı.
Chris Duarte, 14 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te Jordan Lloyd'un 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Anadolu Efes, 8. mağlubiyetini yaşadı. Baskonia ise ikinci galibiyetini aldı.
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