UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında LASK Linz ile Liverpool kozlarını paylaştı. Raiffeisen Arena'da oynanan gol düellosunu İngiliz devi 6-3'lük skorla kazandı.

Liverpool'un gollerini 22. dakikada Rafael Araujo, 24, 37 ve 63. dakikada Bradley Barcola, 51. dakikada Jeremie Frimpong ile 72. dakikada Lewis Koumar kaydetti.

LASK Linz cephesinde ise sahneye 63. dakikada Robert Ljubicic ile 74 ve 77. dakikada Florian Flecker çıktı.

Bu sonucun ardından Liverpool, 2. maçından da galip gelerek puanını 6'ya yükseltti.LASK Linz ise henüz puanla tanışamadı.

Liverpool gelecek maçta İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek. LASK Linz deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.