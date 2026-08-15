Lukaku'nun Gençlerbirliği öyküsünü HT Spor'a anlattılar: Babası gibi topa iyi vuruyor derdik!

Romelu Lukaku'nun Türkiye hikayesi aslında bugün başlamıyor. Bundan yıllar önce henüz dünya yıldızı olmadan önce babası Roger Lukaku Gençlerbirliği'nde forma giymişti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Gençlerbirliği Malzeme Sorumlusu Mustafa Doğutekin, Gençlerbirliği Masörü Hakan Gökbulut ve Gençlerbirliği Çim Saha Sorumlusu Yakup Sirel, Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'nun çocukluk yıllarını HT Spor'dan Esra Köse'ye anlattı.

İşte Lukaku'nun Gençlerbirliği öyküsü:

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: Tabii yanılmıyorsam 96-97 sezonuydu. Roger de iyi bir santrafordu tabii. Lukaku gibi, yani oğlu gibi... Daha kuvvetli, oğlu daha kariyer olarak çok daha üst seviye tabii oynadı ama babası da hem kişilik olarak olsun hem bizle uyumu olsun, sahada da forvet olduğu için goller de attı. O dönem bize katkı da yapmıştı. Çok uyumlu biri... Allah rahmet eylesin, bir arkadaşımızdı. O zaman Lukaku da tesislere geliyordu. İşte böyle yanılmıyorsam ikili üçlü yaşlarda tesislere geliyordu, öyle seviyorduk onu. İşte hayat böyle... Oradan Romelu Lukaku, yani..."

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Mustafa Doğutekin (Gençlerbirliği Malzeme Sorumlusu): Lukaku burada iz bırakmış bir insan. Genel babacanlığıyla, cana yakınlığıyla çok iyi bir insandı. Oğlu için mesela... Babası masaj olduğu zaman kendisi de küçük, o zamanlar 3 yaşındaydı, genelde aynısı burada dolaşırdı.

🟡🔵 Lukaku'nun öyküsünde Gençlerbirliği var



🗣️ Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: Lukaku, "elimizde büyüdü" gibi oldu. 2-3 yaşındayken tesislere geliyordu, onu seviyorduk. Babasıyla beraber oynamak güzeldi. Romelu Lukaku'nun da Türkiye'ye gelmesi onun adına güzel… pic.twitter.com/aS7RFtabQu — HT Spor (@HTSpor) August 15, 2026

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: Güzel bir anı oldu yani. Babasını beraber oynadığımız için, onun da Türkiye'ye gelişi en azından son döneminde de olsa Türkiye'ye gelmesi onun adına da güzel olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye de muhakkak katkı yapacaktır, çok önemli bir oyuncu."

Gençlerbirliği Masörü Hakan Gökbulut: Babası masajı olduğu zaman kendisi de küçük, o zamanlar 3 yaşındaydı, genelde aynısı burada dolaşırdı. Biz babasına işte tedavi, masaj yaparken çocuk da babasına özen gösteriyor, baba neyse hedefi o koyduğu için buraya gelir bu yan tarafa yatardı. 'İşte bana da masaj yapın' gibisinden. Biz tabii bu zamanda futbolcu olup şu an Türkiye'ye geleceğini hiç hesaplamıyorduk ama babası gibi birisi ise o da iyi bir futbolcu olacağını tahmin ediyorduk. Ona da böyle bir küçük masajları yapardık, o da tabii eğlenirdi.

Gençlerbirliği Çim Saha Sorumlusu Yakup Sirel: Şu sahada çok oynadık. Topu verirdi bana, ben onunla oynardım. Zaten o zamandan demek ki belliymiş topçu olacağı, büyük topçu olacağı belliymiş. Babası bana derdi 'Ayak vurdur, kafa vurdur.' Böyle ufak ufak çok iyi hatırlıyorum. Babası da rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin bu arada. Yani bayağı bir oynattım çocuğu, getirirdi yani bayağı oynardık Lukaku'yla. Aynı çekirdekten... Demek ki babasının özelliği onda da varmış. Çekirdekten büyük topçu olacağı o zaman belliymiş zaten.

Gençlerbirliği Malzeme Sorumlusu Mustafa Doğutekin: Topu gördüğü zaman koşardı, topun peşinde akşama kadar koşardı. Ama şu anda tanımıyorum tabii ki, o zaman 3 yaşındaydı. Şimdi de duyduğuma göre Fenerbahçe'ye gelmiş galiba. Orada başarılar dilerim, inşallah daha iyi yerlere gelmesini dilerim. Çocuğu 3-4 yaşındaydı. Biz de gelip onunla ilgilenirdik, eline top verirdik, sahada koştururduk. Bizim malzemecimiz Mustafa'ya teslim ederdik, o çok ilgileniyordu. Mustafa o zaman çocuktu yani."