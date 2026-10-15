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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor Manisa FK Manisa FK: 1 - Esenler Erokspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Manisa FK: 1 - Esenler Erokspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Esenler Erokspor, 1-1 berabere kaldı. 90+6'da Guelor Kanga'nın penaltıdan attığı golle beraberliği kurtaran Esenler Erokspor, haftayı 9 puanla tamamladı. 80. dakikada 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Manisa FK ise puanını 10'a çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 22:08 Güncelleme:
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        Esenler Erokspor, 90+6'da bir puanı aldı!

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Ev sahibini öne geçiren golü 80'de Ada İbik kaydederken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 90+6. dakikada penaltıdan Guelor Kanga attı.

        Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 9'a çıkarırken, ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Manisa FK ise haftayı 10 puanla tamamladı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Muğlaspor'u ağırlayacak. Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor'u konuk edecek.

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