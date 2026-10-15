Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Milan Skriniar: Çok büyük hatalar yaptık

        Milan Skriniar: Çok büyük hatalar yaptık

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Milan Skriniar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 6-0 yenildikleri Aston Villa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Utanç verici bir sonuç olduğunu belirten Skriniar, "Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün utanç vericiydi. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız. Seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Çok büyük hatalar yaptık bugün." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 00:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çok büyük hatalar yaptık"

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk olduğu Aston Villa'ya 6-0 yenilen Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, mağlubiyeti değerlendirdi.

        "ÇOK BÜYÜK HATALAR YAPTIK"

        Milan Skriniar, takımın sahadaki performansını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

        "Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün utanç vericiydi. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız. Seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Çok büyük hatalar yaptık bugün."

        "SEVİYEYİ YUKARI ÇIKARMALIYIZ"

        İlk yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirten Skriniar, ikinci yarıda maçı çevirmek için çabaladıklarını ancak rakibin bulduğu golle işlerinin zorlaştığını söyledi.

        REKLAM

        Slovak savunmacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlk yarıda 2-3 tane net pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Böyle bir maçta devreye 3-0 geride girmek kolay değil. İkinci yarıda maçı çevirmek için çabaladık. Rakip tekrar bir gol bulunca işler zorlaştı.

        Seviyeyi yukarı çıkartmalıyız. Gerek teknik heyet gerek futbolcular birlik olmalıyız. 3 gün sonra bir lig maçı var. Bizim yapmamız gereken birlik olup çalışmaya devam etmek."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaz sızıntısı nedeniyle 2 okul tahliye edildi

        Kahramanmaraş'ta, okul yanındaki inşaat çalışması sırasında gaz sızıntısından etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedbiren 2 okul tahliye edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.(İHA)

        #fenerbahçe
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
        Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        Yardım çağrısında bulundular
        Yardım çağrısında bulundular
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        Fon teklifinde iki kritik değişiklik
        Fon teklifinde iki kritik değişiklik
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        İstanbul'da bugün okullar tatil
        İstanbul'da bugün okullar tatil
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!