Milan Skriniar: Çok büyük hatalar yaptık

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk olduğu Aston Villa'ya 6-0 yenilen Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, mağlubiyeti değerlendirdi.

"ÇOK BÜYÜK HATALAR YAPTIK"

Milan Skriniar, takımın sahadaki performansını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün utanç vericiydi. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız. Seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Çok büyük hatalar yaptık bugün."

"SEVİYEYİ YUKARI ÇIKARMALIYIZ"

İlk yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirten Skriniar, ikinci yarıda maçı çevirmek için çabaladıklarını ancak rakibin bulduğu golle işlerinin zorlaştığını söyledi.

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Slovak savunmacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk yarıda 2-3 tane net pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Böyle bir maçta devreye 3-0 geride girmek kolay değil. İkinci yarıda maçı çevirmek için çabaladık. Rakip tekrar bir gol bulunca işler zorlaştı.

Seviyeyi yukarı çıkartmalıyız. Gerek teknik heyet gerek futbolcular birlik olmalıyız. 3 gün sonra bir lig maçı var. Bizim yapmamız gereken birlik olup çalışmaya devam etmek."