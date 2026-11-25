PGE Budowlani: 1 - Galatasaray Daikin: 3 | MAÇ SONUCU
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Polonya ekibi PGE Budowlani'yi deplasmanda 3-1 yendi.
Giriş: 25 Kasım 2026 - 22:52 Güncelleme:
CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, konuk olduğu Polonya temsilcisi PGE Budowlani'yi 3-1 mağlup etti.
Lodz Sport Arena'daki karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 23-25, 25-19, 25-22 ve 25-21'lik setlerle 3-1 galip geldi.
Galatasaray Daikin, gruptaki ikinci maçında Almanya ekibi Suhl Thüringen'i 3 Aralık'ta konuk edecek.
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