TFF resmen açıkladı: Süper Lig'e gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!

TFF Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) yaz semineri düzenlendi.

Toplantıda ilk olarak söz alan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni sezonda sahada oyunun hızını artıracak bir hakem yönetimi olacağını söyledi.

FERHAT GÜNDOĞDU: OYUNUN HIZINI ARTIRAN HAKEM ANLAYIŞI OLACAK

Gündoğdu, "Yeni sezonda oyunun hızını artıran, futbolun akışını koruyan ve oyunun marka değerini yükselten bir hakem anlayışı ortaya koyacağız. Oyunun kalitesini düşüren, süreyi boşa harcayan ve futbolun ruhuna zarar veren her davranışa oyun kuralları çerçevesinde kararlılıkla müdahale edeceğiz." diye konuştu.

FUAT GÖKTAŞ: ÇİPLİ TOP İÇİN BAŞVURULAR TAMAMLANDI

TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş da seminerde önemli açıklamalarda bulundu.

Göktaş, "Kamuoyunda çipli top olarak bilinen sistem için gerekli başvurular tamamlandı. Gelişmiş yarı otomatik ofsayt sistemini de Türk futbolunun hizmetine sunacağız. Bu sistemle, hakem kararlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini daha da arttıracağız. Sistemin Süper Lig'de uygulanmasına yönelik hazırlıklar planlanan takvim çerçevesinde devam etmektedir." diye konuştu.

"GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİNİ SÜPER LİG'DE UYGULAYACAĞIZ"

Fuat Göktaş, "Futbolda bir golün doğru şekilde tespit edilmesi, bazen sezonun kaderini değiştirmektir. Gol çizgisi teknolojisi, hata payını ortadan kaldıran ve adalet duygusunu güçlendiren en önemli yeniliklerden biri olacak. Bu teknolojiyi de en kısa sürede Süper Lig'de uygulayacağız. Amacımız, Türk futbolunu her alanda daha ileriye taşımaktır."