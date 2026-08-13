Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off'taki rakibi Ferencvaros!
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'ta yer alacak Trabzonspor'un bu turdaki rakibi Ferencvaros oldu.
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 22:18 Güncelleme:
Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu oynamaya hak kazanan temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi kesinleşti.
Bordo-mavililer bu turda Gornik Zabrze'yi eleyen Macar temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor-Ferencvaros ilk maçı 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos'ta Macaristan'da oynanacak.
Rakibini elemesi halinde Avrupa Ligi'nde yer alacak Trabzonspor, mağlup olması halinde ise UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.
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