UEFA, Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında çıkan olaylara ilişkin disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA, 26 Kasım 2026 tarihinde oynanan Olympique de Marseille - PFC Levski Sofia ve Beşiktaş JK - Hapoel Beer-Sheva FC UEFA Avrupa Ligi müsabakalarıyla bağlantılı olarak meydana gelen ve stadyum içindeki taraftar çatışmalarını da içeren ciddi şiddet ve taşkınlık olaylarını şiddetle kınamaktadır.

Şiddet, saldırganlık, nefret ve her türlü provokatif, ayrımcı veya aşırılıkçı davranışın futbolda yeri yoktur. UEFA organizasyonları; saygı, fair play, dürüstlük ve güvenlik ilkeleri üzerine kuruludur. Söz konusu karşılaşmalarda tanık olunan olaylar, bu temel değerlere ve UEFA Tüzüğü’nde güvence altına alınan, futbol müsabakalarının barış, karşılıklı saygı ve sportif adalet ruhu içinde oynanmasını sağlama hedefine aykırıdır.

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UEFA, yürürlükteki UEFA mevzuatı çerçevesinde ilgili bulguları ve olayın koşullarını tespit etmek amacıyla olaylara ilişkin disiplin soruşturması yürütmek ve mevcut tüm delilleri incelemek üzere Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirmiştir.

Bu konulara ilişkin ayrıntılı bilgilendirme ilerleyen zamanda yapılacaktır."

NE OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile Batum'da oynadığı maça tribünde yaşanan olaylar damgasını vurdu.

Gürcistan polisinin, Beşiktaşlı taraftarlara karşı uyguladığı orantısız müdahale büyük tepki çekti.

Mücadelenin 27'nci dakikasında siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribünde yaşanan gerginlik üzerine Gürcistan polisi taraftarlara insanlığa sığmacak şekilde sert müdahalede bulundu.

Taraftarlara oldukça yakın mesafeden biber gazı sıkılırken, gazdan etkilenen bazı taraftarlara statta hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Stadyum hoparlörlerinden Beşiktaşlı taraftarlara sakin olmaları yönünde anons yapıldı. Olayların yaşandığı sırada Beşiktaşlı futbolcular tribünlerin önüne giderek taraftarlarla konuştu ve sakin olmaları yönünde telkinde bulundu.

Gerginliğin devam etmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Morten Krogh, mücadeleyi durdurarak yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti. Her iki takım futbolcuları da hakem heyetinin ardından soyunma odasına yöneldi.

MAÇ YAKLAŞIK 35 DAKİKA SONRA YENİDEN BAŞLADI

Beşiktaş yöneticiler ve yetkililerin araya girmesiyle olaylar yatışırken, bunun üzerine hakemler ve futbolcular yeniden sahaya döndü. Kısa bir ısınmanın ardından hakem olaylardan yaklaşık 35 dakika sonra mücadeleyi yeniden başlattı.

SİYASET DÜNYASI VE SPOR KULÜPLERİNDEN BEŞİKTAŞ'A TAM DESTEK!

Gürcistan polisinin Filistin'e destek mesajları içeren pankartlara karşı tutumu tepki çekerken, Türk taraftarlara acımasız şekilde davranmaları hem siyasiler hem de spor kulüpleri tarafından kınandı.

Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri ile TFF, Beşiktaş'a üst üste destek paylaşımlarında bulundu.