UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu heyecanı başladı
UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları, oynanan 21 müsabakayla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turunun ilk maçları başladı.
Bugün oynanan 21 karşılaşmanın sonuçları şu şekilde:
Velez (Bosna Hersek)-Milsami (Moldova): 1-1
Bohemians (İrlanda)-St. Joseph's (Cebelitarık): 2-0
Dinamo-Minsk (Belarus)-Sileks (Kuzey Makedonya): 0-1
Marsaxlokk (Malta)-Pyunik (Ermenistan): 0-3
Mondorf (Lüksemburg)-Dinamo Tiflis (Gürcistan): 1-2
Caernarfon (Galler)-Levadia Tallinn (Estonya): 0-5
Europa (Cebelitarık)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-5
Vllaznia (Arnavutluk)-Malisheva (Kosova): 2-1
Glentoran (Kuzey İrlanda)-RFS (Letonya): 1-2
Runavik (Faroe Adaları)-Hamrun Spartans (Malta): 1-1
Petrovac (Karadağ)-Zalgiris (Litvanya): 1-3
Penybont (Galler)-FC Santa Coloma (Andorra): 0-1
Dinamo City (Arnavutluk)-Astana (Kazakistan): 0-1
Stjarnan (İzlanda)-Vikingur (İzlanda): 3-1
Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya): 1-1
At. Escaldes (Andorra)-Mornar (Karadağ): 2-1
Liepaja (Letonya)-Decic (Karadağ): 1-0
Hegelmann (Litvanya)-Paide (Estonya): 1-1
Alashkert (Ermenistan)-Elimai (Kazakistan): 1-1
Dila (Gürcistan)-Virtus (San Marino): 3-1
Kalju (Estonya)-Linfield (Kuzey İrlanda): 1-0