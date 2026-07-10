Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu heyecanı başladı

        UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu heyecanı başladı

        UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları, oynanan 21 müsabakayla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 00:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turunun ilk maçları başladı.

        Bugün oynanan 21 karşılaşmanın sonuçları şu şekilde:

        Velez (Bosna Hersek)-Milsami (Moldova): 1-1

        Bohemians (İrlanda)-St. Joseph's (Cebelitarık): 2-0

        Dinamo-Minsk (Belarus)-Sileks (Kuzey Makedonya): 0-1

        Marsaxlokk (Malta)-Pyunik (Ermenistan): 0-3

        Mondorf (Lüksemburg)-Dinamo Tiflis (Gürcistan): 1-2

        Caernarfon (Galler)-Levadia Tallinn (Estonya): 0-5

        Europa (Cebelitarık)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-5

        Vllaznia (Arnavutluk)-Malisheva (Kosova): 2-1

        Glentoran (Kuzey İrlanda)-RFS (Letonya): 1-2

        Runavik (Faroe Adaları)-Hamrun Spartans (Malta): 1-1

        Petrovac (Karadağ)-Zalgiris (Litvanya): 1-3

        REKLAM

        Penybont (Galler)-FC Santa Coloma (Andorra): 0-1

        Dinamo City (Arnavutluk)-Astana (Kazakistan): 0-1

        Stjarnan (İzlanda)-Vikingur (İzlanda): 3-1

        Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya): 1-1

        At. Escaldes (Andorra)-Mornar (Karadağ): 2-1

        Liepaja (Letonya)-Decic (Karadağ): 1-0

        Hegelmann (Litvanya)-Paide (Estonya): 1-1

        Alashkert (Ermenistan)-Elimai (Kazakistan): 1-1

        Dila (Gürcistan)-Virtus (San Marino): 3-1

        Kalju (Estonya)-Linfield (Kuzey İrlanda): 1-0

        ÖNERİLEN VİDEO

        NATO Zirvesi'nde Kahramanmaraş dövme dondurmasına yoğun ilgi

        NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da görev yapan yerli ve yabancı basın mensuplarına Kahramanmaraş dövme dondurması ikram edildi. Dondurmaya yoğun ilgi gösterildi (İHA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek"
        "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek"
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        Greenwood'da rakip Atletico!
        Greenwood'da rakip Atletico!
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Mitlere inanmayın! Üçlü negatif meme kanserini yenmek mümkün
        Mitlere inanmayın! Üçlü negatif meme kanserini yenmek mümkün
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        Miras açıklaması
        Miras açıklaması
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!