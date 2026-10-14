Ümraniyespor - Boluspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor - Boluspor karşılaşmasında yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşmasının ardından 57. dakikada oyun durduruldu.

Hakem Berkay Erdemir, her iki ekibin teknik heyetiyle görüşüp zeminde topun sekip sekmediğini denedi. Ardından takımlar soyunma odasına gönderildi ve müsabakaya 15 dakika ara verildi. Aranın sonrasında karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada sağ tarafta topu alan Muhammed Mert, pasını penaltı noktası yakınındaki Furkan Emin'e aktardı. Furkan Emin'in tek pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zeki Dursun, dönerek rakibinden sıyrıldı ve yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

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46. dakikada Furkan Emin Kaçmaz, taç çizgisi yakınında Tunahan Taşçı'ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

57. dakikada müsabakanın hakemi yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşmasından dolayı oyunu durdurdu ve her iki ekibin teknik heyetine maçın devam edip etmemesi konusunda görüşlerini sordu.

Hakem Berkay Erdemir daha sonra topun zeminde sekip sekmediğini kontrol etti. Yapılan kontroller sonrası müsabakaya 15 dakika ara verildi.

Aranın ardından maçın hakem üçlüsü ve takım kaptanları tekrar zemini kontrol etti ve müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

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Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Berkay Erdemir, Esra Arıkboğa, Salih Burak Demirel

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu, Djokanovic, Berat Yılmaz (Tunahan Taşçı dk. 46), Blanco (Koita dk. 46), Hostikka, Soukou

Yedekler: Özgün Ali Köklü, Melih Bostan, Kosoko, Kerem Şen, Atalay Babacan, Oğuzhan Aydoğan, Burak Öksüz, Ali Yaşar

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Boluspor: Tafas, Ahmet Can Özdemir, Bartu Göçmen, Cuesta, Canberk Özdemir, Tolunay Artuç, Zeki Dursun, Furkan Emin Kaçmaz, Muhammed Mert, Nurettin Korkmaz, Gonzalez

Yedekler: Muhammet Özkan, Furkan Metin, Can Arda Yılmaz, Abdulsamet Kırım, Diaz, Arda Tuğra Saygı, Uğurhan Uğurlu, Elvin Yunuszade, Ege Özkayımoğlu, Bertu Özyürek

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Teknik Direktör: Mustapha Yatabare

Gol: Zeki Dursun (dk. 25) (Boluspor)

Kırmızı kart: Furkan Emin Kaçmaz (dk. 46) (Boluspor)

Sarı kartlar: Yunus Emre Gedik (Ümraniyespor), Canberk Özdemir (Boluspor)