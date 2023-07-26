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        Haberler Sağlık Sporda performansınızı yükseltecek 8 etkili yöntemi deneyin!

        Sporda performans etkisini artıracak 8 yöntem

        Egzersiz ile beraber performansın artılmasına yardımcı olacak etkenlerin yapılması oldukça önemlidir. Özellikle yağ oranının düşürülüp, kas oranının artırılması için spor ile beraber beslenmeye dikkat edilmesi gerekir. İşte, sporda performansınızı artıracak 8 etkili yöntem.

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 09:33
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        1

        SABAHLARI SPOR YAPMAK

        Sabahları kortisol seviyesi en yüksek derecede olduğu içim spor yapmak daha etkili olur. Ayrıca spor yaparken koşu bandında tempolu koşmak yerine, düzenli olarak yokuş inip çıkmak daha fazla kalori yakımına yardımcı olur.

        2

        SPOR ÖNCESİ İÇECEK

        Spordan önce enerji veren bitkilerden yararlanılabilir. Yeşil çay veya ginseng gibi çaylar tüketilebilir. Aynı zamanda şekersiz kahve içmek kalori yakımına yardımcı olur.

        3

        PANCAR SUYU

        Pancar suyu antioksidan ve nitratdan açısından zengindir. Oksijen alımını destekler ve sporun etkisini artırır. Spordan önce tüketilebilir.

        4

        EGZERSİZ SONRASI BESLENME

        Spor sonrası beslenmede öğününüz protein ağırlıklı olabilir. Ayrıca magnezyum takviyesi ile sporun etkisini artırabilirsiniz.

        5

        AÇ KARNINA SPOR YAPMAK

        Aç karnına spor yapmak doğru değildir. Eğer sabahları spor yapmayı tercih ediyorsanız ve kahvaltı için zamanınız yoksa 2 dilim tahıllı ekmek ile peynir ve yeşillik tüketebilirsiniz.

        Spor öncesi hem karbonhidrat hem de protein ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Tüketiğiniz karbonhidrat size enerji sağlarken, protein kas yıkımını engeller.

        6

        ÜST ÜSTE SPOR YAPMAK

        Her gün üst üste spor yapmanıza gerek yoktur. Bu durum ekstra kas yapmanızı sağlamaz. Spordan sonra kaslarınızda laktik asit birikimi olur ve vücudunuz bu asidi azaltmak için zamana ihtiyaç duyar. Sporunuzu bir gün ara ile yapmak daha sağlıklıdır.

        7

        ANTREMANI ÇEŞİTLENDİRME

        Antremanlarınızı çeşitlendirmeyi deneyebilirsiniz. Böylelikle vücudunuzun farklı yerlerini de geşiltirme fırsatı yakalarsınız. Fonksiyonel egzersizler vücudunuzu şekillendirmekle ilgili değildir. Kas gücünüzü artırabilir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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