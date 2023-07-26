Sporda performans etkisini artıracak 8 yöntem
Egzersiz ile beraber performansın artılmasına yardımcı olacak etkenlerin yapılması oldukça önemlidir. Özellikle yağ oranının düşürülüp, kas oranının artırılması için spor ile beraber beslenmeye dikkat edilmesi gerekir. İşte, sporda performansınızı artıracak 8 etkili yöntem.
SABAHLARI SPOR YAPMAK
Sabahları kortisol seviyesi en yüksek derecede olduğu içim spor yapmak daha etkili olur. Ayrıca spor yaparken koşu bandında tempolu koşmak yerine, düzenli olarak yokuş inip çıkmak daha fazla kalori yakımına yardımcı olur.
SPOR ÖNCESİ İÇECEK
Spordan önce enerji veren bitkilerden yararlanılabilir. Yeşil çay veya ginseng gibi çaylar tüketilebilir. Aynı zamanda şekersiz kahve içmek kalori yakımına yardımcı olur.
PANCAR SUYU
Pancar suyu antioksidan ve nitratdan açısından zengindir. Oksijen alımını destekler ve sporun etkisini artırır. Spordan önce tüketilebilir.
EGZERSİZ SONRASI BESLENME
Spor sonrası beslenmede öğününüz protein ağırlıklı olabilir. Ayrıca magnezyum takviyesi ile sporun etkisini artırabilirsiniz.
AÇ KARNINA SPOR YAPMAK
Aç karnına spor yapmak doğru değildir. Eğer sabahları spor yapmayı tercih ediyorsanız ve kahvaltı için zamanınız yoksa 2 dilim tahıllı ekmek ile peynir ve yeşillik tüketebilirsiniz.
Spor öncesi hem karbonhidrat hem de protein ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Tüketiğiniz karbonhidrat size enerji sağlarken, protein kas yıkımını engeller.
ÜST ÜSTE SPOR YAPMAK
Her gün üst üste spor yapmanıza gerek yoktur. Bu durum ekstra kas yapmanızı sağlamaz. Spordan sonra kaslarınızda laktik asit birikimi olur ve vücudunuz bu asidi azaltmak için zamana ihtiyaç duyar. Sporunuzu bir gün ara ile yapmak daha sağlıklıdır.
ANTREMANI ÇEŞİTLENDİRME
Antremanlarınızı çeşitlendirmeyi deneyebilirsiniz. Böylelikle vücudunuzun farklı yerlerini de geşiltirme fırsatı yakalarsınız. Fonksiyonel egzersizler vücudunuzu şekillendirmekle ilgili değildir. Kas gücünüzü artırabilir.