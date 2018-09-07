Sport Recife - Cruzeiro maçı ne zaman?

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Sport Recife, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Cruzeiro takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi Sport Recife 23 puanla 17. sırada, Cruzeiro 32 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sport Recife, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cruzeiro, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 449 kodlu maçı oynayanlar; Sport Recife galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.90, Cruzeiro galibiyet oranı 2.30. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Sport Recife son haftadaki Corinthians müsabasında 1-0 kazandı.

Cruzeiro ise Botafogo maçında 2-2 berabere kaldı.

Sport Recife, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 12 gol yedi.

Cruzeiro, dış sahada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cruzeiro 6 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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