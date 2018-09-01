Sporting Covilha - Vitoria Guimaraes B karşılaşma önü

Sporting Covilha ve Vitoria Guimaraes B, 02 Eylül 2018 Pazar günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. 4 puanlı Sporting Covilha 9. sırada bulunuyor, Vitoria Guimaraes B 1 puana sahip ve 17. sırada. Sporting Covilha, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Vitoria Guimaraes B son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 716. İddaa'da Sporting Covilha kazanır 1.85, berabere biter 2.80, Vitoria Guimaraes B kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sporting Covilha son hafta oynanan Varzim maçında 0-0 berabere kaldı.

Vitoria Guimaraes B ise Leixoes maçında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sporting Covilha, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Vitoria Guimaraes B, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Vitoria Guimaraes B, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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