Sporting Lisbon - Estoril düellosu

Sporting Lisbon ve Estoril, 01 Kasım 2018 Perşembe günü Portekiz Lig Kupası Grup D maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 00:15. Sporting Lisbon son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile oynadı. Estoril, son 5 maçında 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 567. İddaa'da Sporting Lisbon kazanır 1.10, berabere biter 5.50, Estoril kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Sporting Lisbon önceki hafta Braga mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Estoril ise Rio Ave karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Sporting Lisbon, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, aldı. Sporting Lisbon, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Estoril, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Estoril 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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