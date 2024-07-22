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        'Sporun Oyuncakları' Oyuncak Müzesi'nde

        Küratörlüğünü şair ve yazar Sunay Akın ile Aslı Nuhoğlu'nun üstlendiği "Sporun Oyuncakları" sergisi, olimpiyat heyecanını oyuncakların büyüleyici atmosferiyle birleştiriyor. 19 Ağustos'a kadar İstanbul Oyuncak Müzesi'nde ziyaret edilebilecek sergide, geçmişten günümüze uzanan geniş bir yelpazede, çeşitli spor dallarına ait oyuncaklar sergileniyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 00:08 Güncelleme: 22.07.2024 - 00:08
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        'Sporun Oyuncakları' Oyuncak Müzesi'nde
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        Şair ve yazar Sunay Akın ile Aslı Nuhoğlu’nun küratörlüğünde, düzenlenen “Sporun Oyuncakları” sergisi, 19 Ağustos'a kadar İstanbul Oyuncak Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Antik Yunan’dan modern zamanlara kadar çeşitli spor dallarına ait oyuncaklar sergide görülebilecek. Ziyaretçiler, sporun tarihsel gelişimini oyuncaklar aracılığıyla deneyimleme fırsatı bulacaklar. Antik Olimpiyat oyunlarındaki at arabası yarışlarının oyuncağından, olimpiyat şampiyonu ünlü boksör Muhammed Ali Clay’ın bebeğine kadar pek çok farklı oyuncağın yer aldığı sergide, spor ve oyuncak tarihi ilk kez bir araya geliyor. Sergide, çocukların oyunlarına sporun nasıl konumlandığını, oyun tarihinde hangi spor oyuncaklarının yer aldığını keyifle takip etmek mümkün.

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        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin ilköğretim çağındaki öğrencileri Olimpik spor dalları ve Olimpik değerlerle tanıştırdığı OLİ (Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim) projesinde eğitimlere katılan çocuklar, “Sporun Oyuncakları” sergisini Trendyol sponsorluğunda aileleriyle birlikte ücretsiz olarak gezebilecekler.

        İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kurucusu Sunay Akın, sergiyi şu sözlerle değerlendirdi: “Londra Hayvanat Bahçesi’ni gezerken bir kum havuzu çıkmıştı karşımıza. Ilgın ve Ozan bize sormadan kum havuzuna doğru koştular ve oynayan çocukların arasına karıştılar. Dakikalar geçtikçe dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocukların birbirleriyle kaynaşarak neşe içinde oynadıklarını, kum havuzu etrafındaki banklarda oturan biz yetişkinlerin ise birbirleriyle hiç konuşmadan onları seyrettiklerini gördüm! Oyunun dil, din, ırk farkı gözetmeyen, insanlığı birleştiren gücünün ortaya çıktığı kum havuzu halka şeklindeydi…Beş halkalı bayrağın altında tüm dünyanın toplandığı olimpiyat oyunları da güzelliğini oyun kültürünün haritalardaki sınırları kaldıran o eşsiz gücünden almaktadır. Olimpiyat oyunları dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin “Bu bizim dünyamız” diyebilme duyarlılığının adıdır… ’Sporun Oyuncakları’ sergisinde bu duyarlılığı ziyaretçilerimize sunuyoruz.”

        Serginin ziyaretçilerle buluşmasına destek veren Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Oyuncak Müzesi iş birliği sayesinde çocukları olimpiyat ruhuyla buluşturarak olimpik sporcuların çoğalmasına katkıda bulunmak istedikleri belirtti: "Olimpiyat farkındalığını artırmak ve spor sevgisini küçük yaştaki çocuklara aşılamaya destek olmak istiyoruz. Hem çocukları hem de sporun birleştirici gücüne inanan büyükleri ’Sporun Oyuncakları’ sergisine bekliyoruz.”

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        #Oyuncak Müzesi
        #sunay akın
        #olimpiyat
        #oyuncak
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