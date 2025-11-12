Habertürk
        Haberler Dünyadan 'Squid Game' oyuncusu O Yeong-su cinsel taciz suçundan aklandı

        'Squid Game' oyuncusu O Yeong-su cinsel taciz suçundan aklandı

        'Squid Game' dizisiyle tanınan 81 yaşındaki Güney Koreli oyuncu O Yeong-su'nun, cinsel taciz suçundan aldığı 8 aylık hapis cezası bozuldu

        Giriş: 12.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 12.11.2025 - 11:16
        Cinsel taciz suçundan aklandı
        Dünya çapında büyük ilgi gören Güney Kore dizisi 'Squid Game'in 81 yaşındaki oyuncusu O Yeong-su'nun, 2017'de gerçekleştiği iddia edilen cinsel istismar suçundan aldığı mahkumiyet kararı bozuldu. Bir kadına uygunsuz şekilde dokunmaktan suçlu bulunan oyuncu, iki yıl ertelenmiş 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz mahkemesi, oyuncunun tüm suçlamalardan beraatine karar verdi.

        Şikayet ilk olarak Aralık 2021'de yapılmıştı, ancak polis, olayı herhangi bir suçlamada bulunmadan kapatmıştı. Daha sonra savcılar, mağdurun talebi üzerine davayı yeniden açtı ve Kasım 2022'de yargılama başladı.

        Olayın, bir tiyatro turnesi seyahati esnasında gerçekleştiği ve Yeong-su'nun, kadının rızası dışında ona sarılıp yanağından öptüğü iddia edildi. Oyuncu, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

        Güney Koreli yıldız, o dönemde, davacıyla kurduğu temasın "yol gösterirken elini tutmak" olduğunu ve "özür dilemesi üzerine davacının itiraz etmeyeceğini söylemesi üzerine özür dilediğini" iddia etti.

        Temyiz mahkemesi dün, Yeong-su'nun mahkeme tarafından verilen cinsel şiddet konulu 40 saatlik dersi tamamladığı gerekçesiyle cezayı bozdu.

        Davacı kadın, kararın ardından küresel bir kadın hakları örgütü olan Women's Link Worldwide aracılığıyla bir açıklama yaptı. "Bugünkü karara rağmen sonuna kadar gerçeği söylemeye devam edeceğim" diyen davacı, beraat kararının gerçeği geçersiz kılmayacağını veya çektiği acıyı dindirmeyeceğini de sözlerine ekledi.

        Güney Kore medyası, Yeong-su'nun mahkemenin verdiği karardan dolayı minnettar olduğu söylediğini aktardı.

        Yeong-su, Ocak 2022'de Altın Küre Ödülü'nü kazanan ilk Koreli oyuncu olarak tarihe geçti. 'Squid Game' dizisindeki 'Oh Il-nam' rolüyle 'Dizi, Mini Dizi veya TV Filmi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı.

