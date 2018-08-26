Start Kristiansand - Odd Grenland maçı ne zaman?

Start Kristiansand ve Odd Grenland, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Start Kristiansand 16 puanla 15. sırada, Odd Grenland 23 puanla 10. sırada bulunuyor. Start Kristiansand, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Odd Grenland, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 764 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Start Kristiansand kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Odd Grenland sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Start Kristiansand önceki hafta Stabaek mücadelesinde 3-0 yenildi.

Odd Grenland ise Tromsö maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Start Kristiansand, 12 gol attı ve 15 gol yedi.

Odd Grenland, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Odd Grenland 7 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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