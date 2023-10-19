Stepne içerisinde 1 kilo 567 gram metamfetamin ele geçirild

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde narkotik görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; durdurulan araçta stepne içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 567 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.K. ile H.H.G. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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