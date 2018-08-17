Stevenage - Morecambe düellosu

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Stevenage, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Morecambe takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Stevenage, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Morecambe, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 317. İddaa'da Stevenage kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Morecambe kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Stevenage son haftadaki Coventry City müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Morecambe ise Crewe Alexandra karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Stevenage, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Morecambe, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Morecambe 0 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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