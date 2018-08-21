Stoke City - Wigan Athletic maçı rakamları

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Stoke City, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Wigan Athletic takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Stoke City 2 puanla 18. sırada, Wigan Athletic 4 puanla 12. sırada bulunuyor. Stoke City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Wigan Athletic son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 547 kodlu maçı oynayanlar; Stoke City galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Wigan Athletic galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Stoke City son hafta oynanan West Bromwich maçında 0-0 berabere kaldı.

Wigan Athletic ise Newcastle United karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Stoke City, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Wigan Athletic, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Wigan Athletic, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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