Stranraer - Clyde maç önü

İskoçya Lig Kupası Grup G maçında Stranraer ile Clyde, 24 Temmuz 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Stranraer 1 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Clyde 1 puanda ve 4. sırada. Stranraer, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Clyde son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 521 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stranraer kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Clyde sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Stranraer önceki hafta Clyde mücadelesinde 4-1 kazandı.

Clyde, Stranraer karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Stranraer, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Clyde, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Clyde, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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