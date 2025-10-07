Habertürk
        "Stratejik inisiyatif Rus ordusunda" | Dış Haberler

        "Stratejik inisiyatif Rus ordusunda"

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulunurken, stratejik inisiyatifin Rus ordusunda olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 21:26 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:56
        "Stratejik inisiyatif Rus ordusunda"
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

        Putin, 2025 yılında neredeyse 5 bin kilometrekare alanı ele geçirdiklerini bildirirken, stratejik inisiyatifin Rus ordusunda olduğunu söyledi.

        Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in Rusya içlerini vurarak sivilleri hedef aldığını ifade ederken "Ancak bu onlara yardımcı olmayacak." dedi.

        "RUS ORDUSU İLERLİYOR"

        Rusya Devlet Başkanı, geçtiğimiz günlerde de savaş sahasında yaşananlara dair açıklamalarda bulunmuştu.

        Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Putin, Pokrovsk'a girdiklerini belirtirken, Kupyansk'ın ise üçte ikisini ellerinde tuttuklarını dile getirmişti.

        Putin, Ukraynalılara ordudan kaçma çağrısında bulunurken "Ukrayna nasıl anlaşacağını düşünse iyi olur." demişti.

        Putin ayrıca "Ukrayna liderliğinin müzakere masasına gelmesini umuyorum." şeklinde konuşmuştu.

