Marmaris'te yaşayan Murat Hüsrevoğlu ile Saniye Hüsrevoğlu'nun kızları Asya, 30 Ocak'ta evde oyun oynarken stres giderici neodyum mıknatıs toplarını yuttu.

İNCE VE KALIN BAĞIRSAKLARI DELİNDİ

DHA'nın haberine göre; Hüsrevoğlu çifti, kusmaya başlayan kızlarını apar topar Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çekilen karın grafisinde, Asya'nın bağırsaklarında, 13 neodyum tipi mıknatıs görüldü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Asya'nın bağırsağındaki mıknatısların yer değiştirmemesi üzerine ameliyat kararı alındı. Mıknatısların ince bağırsakları 4 yerden ve kalın bağırsağı 1 yerden deldiği de belirlendi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ve ekibince 2 Şubat'ta gerçekleştirilen 3 saatlik operasyonun ardından Asya'nın bağırsağındaki 13 mıknatıs çıkarıldı. Ameliyat sonrası takibi yapılan küçük kız, sorunsuz olarak 11 Şubat'ta hastaneden taburcu edildi.

"ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR"

Doç. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, minik Asya'nın yuttuğu mıknatısların, ilk kez 1982 yılında geliştirilen güçlü mıknatıslar olduğunu belirterek şunları söyledi: "Oyuncaklarda kullanılmaya başlandığı 2009 yılından itibaren birçok çocuk tarafından yutularak mide ve bağırsak hasarı yaratmış hatta ölümlere yol açmıştır. Ayrıca erişkinler tarafından da 100'lü paketler halinde alınarak, stres giderici olarak kullanılmaya başlandı. 100 küçük mıknatıstan birkaçının kaybolması dikkat çekmiyor ve çocukların ellerine geçebiliyor. Renkli olmaları ve şekere benzemeleri nedeniyle çocukların ilgisini çekiyor, bu da sıkça ağza alınmasına neden oluyor. Mıknatıslar araya doku alarak sıkıştırıyor. Sıkışan dokularda kısa sürede ezilme ve delik oluşuyor, çocuklarımızda ölüme kadar gidebilecek riskler oluşturuyor. Sonuç olarak özellikle neodyum mıknatıslar olmak üzere tüm mıknatıslar yutuldukları zaman çocuklarımızın sağlığı için büyük risk oluşturur. Bu nedenle mıknatısların evlere sokulmaması veya çocuklarımızın ulaşamayacağı yerlerde saklanması büyük önem arz eder. Yabancı cisim yutulması olgularının pek çoğu ebeveynler tarafından fark edilmez ve genellikle herhangi bir şikayet oluşturmadan uzun süre gözden kaçabilirler. Bu nedenle ailelerin çocuklarına aldıkları oyuncaklar konusunda çok dikkatli olmaları ve onları çok iyi gözlemlemeleri gerekiyor."