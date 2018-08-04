Stromsgodset - Bodo Glimt düellosu

Norveç Eliteserien maçında Stromsgodset ile Bodo Glimt, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 17 puanlı Stromsgodset 11. sırada bulunuyor, Bodo Glimt 16 puana sahip ve 12. sırada. Stromsgodset son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Bodo Glimt, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 526. İddaa'da Stromsgodset kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Bodo Glimt kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Stromsgodset son haftadaki Odd Grenland müsabasında 2-1 yenildi.

Bodo Glimt, Viking karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Stromsgodset, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 9 gol yedi.

Bodo Glimt, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Bodo Glimt, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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