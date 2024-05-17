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        Haberler Magazin Çağla Şıkel, dolandırıcılara karşı uyardı - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel, dolandırıcılara karşı uyardı

        Çağla Şıkel, yapay zekâyla kendisinin görüntüsünü oluşturup zayıflama ilacı satan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 12:49 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:19
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        Çağla Şıkel, yaptığı açıklamayla dolandırıcıla karşı uyarıda bulundu.

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        Çağla Şıkel, kendisinin ses ve görüntüsünün yapay zekâyla taklit edilerek yapılan zayıflama ilaçlarının reklam ve satışıyla bir ilgisi olmadığını söyledi.

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        45 yaşındaki Çağla Şıkel; "Yapay zekâyla benim görüntümü ve sesimi kullanarak; 'Şu ilaç için 2 ayda 20 kilo verirsiniz' diyerek ilacı satmaya çalışan dolandırıcılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Beni tanıyan zaten böyle bir ilacın reklamını yapmayacağımı bilir. Tanımayanlar için uyarmak istedim" notunu paylaşarak takipçilerini uyardı.

        Fotoğraflar: İHA, Instagram

        #Çağla Şikel
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