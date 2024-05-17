Çağla Şikel, dolandırıcılara karşı uyardı
Çağla Şikel, yapay zekâyla kendisinin görüntüsünü oluşturup zayıflama ilacı satan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu
Emekli sunucu model Çağla Şikel, sosyal medya hesabından yayınladığı hikâyeyle dolandırıcıla karşı takipçilerini uyardı.
Çağla Şikel, kendi sesini ve görüntüsünü yapay zekâyla taklit ederek zayıflama ilaçlarının reklamını yaptığı yönündeki görüntü ve seslerin asılsız olduğunu söyledi.
45 yaşındak sunucu; "Yapay zekâyla benim görüntümü ve sesimi kullanarak; 'Şu ilaç için 2 ayda 20 kilo verirsiniz' diyerek ilacı satmaya çalışan dolandırıcılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Beni tanıyan zaten böyle bir ilacın reklamını yapmayacağımı bilir. Tanımayanlar için uyarmak istedim" notunu paylaşarak takipçilerini uyardı.
Fotoğraflar: İHA, Instagram