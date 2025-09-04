Stüdyoda büyük yüzleşme

Elife’nin babası, canlı yayında şoke eden sözler söyledi. Çoban olduğunu belirten beyefendi, kızının yalan söylediğini, sadece bir kez şiddet uyguladığını, bunun dışında çocukları için elinden gelen her şeyi yaptığını dile getirdi.

DORUK EFE’NİN ANNE VE BABASI KARŞI KARŞIYA

İkilinin karşılıklı iddiaları ses getirdi. Zaman zaman gergin anlar yaşansa da, seyirci 3,5 yaşındaki Doruk Efe’ye ne olacağını merak etti.

Doruk Efe kimle kalmalı? Annesiyle mi, babasıyla mı?