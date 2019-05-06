Su aboneliği nasıl yapılır?

Su aboneliği başvurusu artık e-devlet'te... Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen proje ile su aboneliği başvurusu artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar şubat ayında başlayan uygulama sayesinde T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle birlikte abonelik işlemlerini kolayca gerçekleştirecek. e-Devlet şifresi olmayan vatandaşlar ise herhangi bir PTT şubesine gidip şifrelerini 2 TL karşılığında alabilirler.

İSTANBUL İÇİN e-DEVLET SU ABONELİĞİ BAŞVURUSU

Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul, her alanda olduğu gibi su abone sayısı bakımından da en kalabalık şehir olma özelliğini koruyor. Eğer sizde İstanbul'da yaşıyorsanız aşağıdaki link üzerinden abonelik başvurunuzu yapabilirsiniz.

Yeni abonelik başvurusu için tıklayınız

e-DEVLET SU ABONELİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

- e-devlet adresi üzerinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmenizin ardından bulunduğunuz ilin su abonelik şirketinin adını yazın.

- Yeni Abonelik Başvurusu sekmenizi tıklayın ve su aboneliği yapacağınız yerin adres bilgilerini doldurun.

- Bu işlemin ardından sırasıyla; Başvuru Formu, Başvuru Onayı ve İşlem Sonucu aşamalarının sonrasında e-Devlet üzerinden tek seferde abonelik başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

e-Devlet üzerinden başvuruda bulunmak istemeyen vatandaşlar bölgedeki Su ve Kanalizasyon İdaresi binalarına giderek yüz yüze başvuruda da bulunabilir.