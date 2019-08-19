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HaberlerKültür-Sanat

Su altı yaşamı 'Derin Akıntı'da

Derin Akıntı

Marmara Denizi'ndeki su altı yaşamından yola çıkan Alper Aydın, Hera Büyüktaşcıyan ve Sibel Horada´nın eserleri, Heybeliada Ruhban Okulu'nda Özge İnal´ın danışmanlığında düzenlenen 'Derin Akıntı' adlı sergisinde buluşacak. Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen sergide, mekâna özgü yerleştirmeler ve dernek bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalara dair Serco Ekşiyan ve Ferhan Coşkun'un su altı fotoğraf ve videolarından oluşan belgeler de yer alacak.

Tarihsel konumu sebebi ile özel bir öneme sahip olan okulun eski sınıflarında ve bahçesinde sergilenecek çalışmalar, 25 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

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