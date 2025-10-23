Habertürk
        Haberler Gündem Çevre "Su Kirliliği Yönetmeliği"nde değişiklik | Son dakika haberleri

        "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği"nde değişiklik

        Resmi Gazete'de yayımlanan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile denizlerde karbon depolama ve tehlikesiz inorganik atıkların bertarafı konularında yeni düzenlemeler getirildi

        Giriş: 23.10.2025 - 14:34 Güncelleme: 23.10.2025 - 14:34
        "Su Kirliliği Yönetmeliği"nde değişiklik
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Düzenlemeyle denizlerde karbon depolama ve tehlikesiz inorganik atıkların bertarafı konularında yeni düzenlemeler getirildi.

        Buna göre, korunan alanlar hariç denizlerin doğal anoksik tabakasında (derinliğin 250 metreden daha fazla olduğu alanlarda) tehlikesiz inorganik atıklar deniz tabanına döşenecek boru hattıyla taşınarak bertaraf edilebilecek.

        Bu deniz alanlarında, sera gazı emisyonlarının azaltımı amacıyla yutak alan ve/veya depolama alanı olarak karbon depolanabilecek.

        #su kirliliği kontrolü yönetmeliği
