        Haberler Gündem Çevre Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız: "Bu kadar şiddetli kuraklık yaşamadık" | Son dakika haberleri

        "Bu kadar şiddetli kuraklık yaşamadık"

        Kuraklık, susuzluk son dönemlerde özellikle Ankara'nın büyük sorunu. Uzmanlardan Ankara için ciddi uyarılar geldi. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 25.11.2025 - 10:17 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:17
        "Bu kadar şiddetli kuraklık yaşamadık"
        Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi, Başkent Ankara Strateji Enstitüsü ve SPD Hidropolitik Akademi’nin iş birliğiyle “Su ve Gıda Güvenliği Paneli” düzenlendi.

        Panele katılan uzmanlardan Ankara’daki susuzluk tehdidine karşı önemli uyarılar geldi.

        "BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ"

        Panele katılan Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Ankara’daki kuraklığa dair çok ciddi tespitlerde bulundu:

        “Ankara ve Türkiye su yönetiminde eksiklikler yaşıyor. Su yönetimi gerçekten çok zor bir iştir. Kuraklık yalnızca ülke içi değil, ülkeler arası da bir sorundur. Türkiye’nin Karadeniz bölgesi diğer bölgelere göre daha az kuraklık yaşarken, Ankara uzun zamandır böylesine şiddetli bir kuraklık süreci yaşamamıştı.”

