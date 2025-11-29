Habertürk
Habertürk
        Haberler Yaşam Su seviyesi yükselen Tuzla Palas Gölü'nde kuş popülasyonu arttı

        Su seviyesi yükselen Tuzla Palas Gölü'nde kuş popülasyonu arttı

        Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edilen Tuzla Palas Gölü, su seviyesinin yükselmesiyle turna ve angut başta olmak üzere birçok göçmen kuşu ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 13:44 Güncelleme: 29.11.2025 - 13:51
        Gölde karakalem tabloyu andıran görüntüler
        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi sınırlarında yer alan 17 bin 320 hektar büyüklüğündeki Tuzla Palas Gölü'nde son haftalarda etkili olan yağışlarla su seviyesi yükseldi.

        Biyolojik zenginliğiyle dikkati çeken, birçok kuş türünün konaklama, üreme ve beslenme imkanı bulduğu gölde özellikle turna ve angutların yoğunluğu dikkati çekiyor.

        Göç yolu üzerinde olması nedeniyle 213 kuş türünün yaşadığı tespit edilen alanda, genellikle flamingo, angut, turna, fiyo, çamurcun, küçük cılbıt, kumkuşu, kızılkumkuşu, dövüşkenkuş, akkanatlı sumru, batak düdükçünü, dere düdükçünü ve yeşilbacak gibi türler gözlemlenebiliyor.

        GÖL YÜZEYİNDE KARAKALEM ÇALIŞMASINI ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

        Öte yandan, kuşların gölün tuzla kaplı yüzeyindeki hareketlerinin ardından adeta karakalem tabloyu andıran görüntüler ortaya çıktı.

        Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Murat Özdemir, yıllar önce mahalle sakinlerinin her sabah kuş sesleriyle uyandığını söyledi.

        Uzun zamandır kuşların sürü halinde göle gelmediğine değinen Özdemir, "Bu yıl turna kuşları, rengarenk angut kuşları göle akın etti. Her yıl aynı heyecanla bekliyorduk ama yıllardır bu kadar yoğun bir şekilde gelmiyorlardı. Kuşların bu kadar yoğun gelmesi gölün artık eski ekosistemine kavuştuğunun göstergesi" dedi.

        Özdemir, gölün büyük bir alanının tuzla kaplı olmasından dolayı kışın da buz tutmadığını ve bu özelliği sayesinde birçok kuş türünün kışı burada geçirebildiğini dile getirdi.

        Göl çevresinin bu yıl özellikle sonbaharda yoğun yağış aldığının altını çizen Özdemir, bu yıl genellikle turna, angut ve kara batak gibi göçmen kuşları gözlemlediklerini kaydetti.

