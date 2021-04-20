Reuters

Yılbaşından bu yana devam eden küresel çip krizi, markaların üretimlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Japon otomobil üreticisi Subaru, ABD'deki tesisinde Nisan ayı sonuna kadar üretime ara verdiğini duyurdu.

Subaru'dan yapılan açıklamada, çip ve yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunların markaya bu yönde bir karar aldırdığı kaydedildi.

Subaru'nun fabrikada üretime ara vermesi sonucu Kuzey Amerika pazarında 15 bin adetlik kayıp yaşayacağı belirtiliyor.

Analistler, pandemi döneminde evde geçirilen sürenin artması ile tüketici elektroniğinde talep patlaması yaşandığını, çip üreticilerinin de talebe yetişememesi sonucu otomotiv endüstrisinde tedarik sorununun baş gösterdiğini aktarıyor.

Kuzey Amerika pazarında Ford ve Nissan da kısa bir süre önce üretime ar verdiklerini duyurmuştu. Öte yandan, Türk otomotiv sanayisine de sıçrayan çip krizi, Oyak Renault, Tofaş ve Ford Otosan gibi üreticilerin üretime ara vermesine neden olmuştu.