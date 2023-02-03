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2023 TOKİ kura çekim tarihleri! TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi TOKİ projesinde kura heyecanı 7. etap kuraları ile devam ediyor. 28 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ 7. etap kuralarında 12 ilde 36 bin 568 konut tahsis edilecek. TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine başvuru yapan vatandaşlar gözünü kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. İşte 2023 TOKİ Şubat ayı il il kura çekim tarihleri takvimi...

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  • Şubat 2023 TOKİ kura çekim tarihleri takvimi! TOKİ 7 etap kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi illerde kura çekimi yapılacak?

    TOKİ konut projesinde kura çekilişi, Türkiye genelinde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor. Toplamda 250 bin sosyal konutun hak sahibini bulacağı "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde başvurusunu tamamlayan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi illerde yapılacak?" İşte 2023 Şubat ayı TOKİ kura çekim tarihleri...
  • Şubat 2023 TOKİ kura çekim tarihleri takvimi! TOKİ 7 etap kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi illerde kura çekimi yapılacak?

    TOKİ KURALARINDA 7. ETAP TARİHLERİ BELLİ OLDU

    TOKİ kuralarında 7 etap tarihleri açıklandı. 7.etapta toplam 12 ilde 36 bin 568 hak sahibi belirlenecek. İstanbul ve İzmir kura tarihleri henüz belli olmadı.
  • Şubat 2023 TOKİ kura çekim tarihleri takvimi! TOKİ 7 etap kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi illerde kura çekimi yapılacak?

    TOKİ KURA ŞUBAT AYI TAKVİMİ

    Şubat ayı TOKİ kura tarihleri şu şekilde;

    1 Şubat Çanakkale 1290 konut

    1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut

    4 Şubat Uşak 1050 konut

    5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut

    7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut
  • Şubat 2023 TOKİ kura çekim tarihleri takvimi! TOKİ 7 etap kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi illerde kura çekimi yapılacak?

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • Şubat 2023 TOKİ kura çekim tarihleri takvimi! TOKİ 7 etap kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi illerde kura çekimi yapılacak?

    TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Şubat 2023 TOKİ kura çekim tarihleri takvimi! TOKİ 7 etap kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi illerde kura çekimi yapılacak?

    TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

     
  • Şubat 2023 TOKİ kura çekim tarihleri takvimi! TOKİ 7 etap kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi illerde kura çekimi yapılacak?

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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