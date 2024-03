Suç oranlarının tırmandığı New York metrosunda Ulusal Muhafızlar devreye giriyor

Suç oranlarının fırladığı New York metrosunda Ulusal Muhafızlar devreye giriyor ABD'nin New York kentinde metro istasyonlarında suç oranlarının tırmanmasının ardından Ulusal Muhafızlar önlemi alınıyor. New York Valiliği, polis ekiplerine destek vermeleri için 750 Ulusal Muhafız üyesinin görevlendirileceğini duyurdu

