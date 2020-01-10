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Malatya merkezli suç örgütü soruşturmasında iki ilde operasyon

Malatya merkezli iki ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

suç örgütü
HABERTURK.COM

Malatya’da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, nitelikli yağma, 6136 SKM, kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Malatya merkezli iki ilde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Malatya il merkezinde 24, Osmaniye'de ise 1 adrese düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 4 şüpheli ile birlikte toplam 7 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında 6 şüphelinin ise operasyon öncesinde cezaevinde bulundukları bildirildi.

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