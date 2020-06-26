Suç örgütüne yönelik operasyonda 76 şüpheli yakalandı - İl Emniyet Müdürü Aşkın - İZMİR

AA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek aracıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada 94 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de 78, Adana'da 5, İstanbul'da 3, Uşak'ta 2 ve Manisa'da bir olmak üzere 89 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda 76 zanlı gözaltına alındı, adreslerde 15 kilogram esrar, 5 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu nitelikle 20 hap, yarım litre amonyak çözelti, Hint keneviri, 5 silah, 177 tabanca fişeği, 2 sustalı bıçak, bir pompalı tüfek ve silaha ait fişeklerle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen yaklaşık 30 bin lira ele geçirildi.Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.