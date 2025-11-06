Habertürk
        Sucuk festivali sonrası hastanelik oldular | Son dakika haberleri

        Sucuk festivali sonrası yaklaşık 80 öğrenci ve öğretmen hastanelik oldu

        Kayseri'de bir okulda düzenlenen sucuk festivalinde sucuk ekmek yiyen öğrenci ve öğretmenler rahatsızlandı. Yaklaşık 80 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 18:19 Güncelleme: 06.11.2025 - 18:19
        Sucuk festivali sonrası hastanelik oldular
        Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Emine Gönen Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen sucuk festivalinde hazırlanan sucuk ekmekler, 100 TL'den satıldı.

        Okulda ders bittikten sonra evlerine giden bazı öğretmen ve öğrenciler rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülen yaklaşık 80 kişi, çeşitli hastanelere başvurdu. Bu kişiler tedaviye alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

