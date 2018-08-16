Sudan’da 24 çocuk okula giderken boğuldu

Tekne başkent Hartum'un 750 kilometre kuzeyinde alabora oldu.

Sudan'ın kuzeyindeki Abu Hamad kenti yakınlarında, en az 24 çocuk, okula giderken teknelerinin batması sonucu öldü. Kazada aynı tekneyle işe giden bir sağlık görevlisi de hayatını kaybetti.

Kenba Lisesi Müdürü Ab el-Khayr Adam Yunis'in BBC'ye verdiği bilgiye göre, yaşları 7 ila16 arasında değişen 40'tan fazla çocuk, normalde yürüyerek gittikleri 2,5 kilometrelik yolun, aşırı yağışlar sonucu Nil Nehri'nden taşan suların altında kalması sonucu tekneye bindirildi.

Ancak yolda motorun arızalanması üzerine paniğe kapılan çocuklar teknenin bir tarafına toplandı. Patates ve buğday çuvalları yüklü tekne alabora oldu. Çocuklardan bazıları kurtulurken, ölenlerden sadece ikisinin cesedine ulaşılabildi.

Yunis, "Ölenlerden çoğu kız çocuğuydu. Sadece bir aileden beş kız çocuğu öldü. Üç aile, ikişer, üç aile de ikişer çocuğunu kaybetti.

'Yardım beş saat sonra gelebildi'

Şiddetli yağışlar yüzünden telefonların çalışmaması nedeniyle okul müdürü kazayı sivil savunma ekiplerine haber veremedi. Telefonlar çalışmaya başlayınca çevre kasabalara ulaşıldı, ancak beş saat sonra yardım geldi.

Bölgede yaşayanların çoğunun aynı aşirete mensup oldukları belirtiliyor.

Aşiretin ileri gelenleri, topraklarının yakınlarda inşa edilen bir baraj nedeniyle sular altında kaldığını söylüyor.

Sudan'da yağış mevsimi Haziran'da başlıyor ve Ekim sonuna kadar devam ediyor.

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