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Haberler Magazin Sude Zülal Güler'in annesi hayatını kaybetti: Canımı kaybettim
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Sude Zülal Güler'in acı günü: Canımı kaybettim

Sude Zülal Güler'in annesi hayatını kaybetti. 22 yaşındaki oyuncu, acı haberi "Ben bugün canımı, canımın en içini, melek annemi kaybettim" sözleriyle duyurdu

Sude Zülal Güler'in annesi hayatını kaybetti: Canımı kaybettim
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HABERTURK.COM

Sude Zülal Güler, aldığı haberler sarsıldı. 22 yaşındaki oyuncunun annesi vefat etti.

"MELEK ANNEMİ KAYBETTİM"

Sude Zülal Güler, acı haberi sosyal medya hesabından "Ben bugün canımı, canımın en içini, melek annemi kaybettim" notuyla duyurdu.

"ALLAH'IMA EMANET ETTİK"

Sude Zülal Güler, bir sonraki gönderisinde "Benim bebeğim, benim güzel kalplim, benim güzel annem, en iyi arkadaşım, sana nasıl veda edilir bilmiyorum ama bunun bir veda olmadığını da biliyorum, sana o kadar çok şey söylemek istiyorum ki, dünyanın en iyi annesi… Seni çok seviyorum, en çok da senin için her şeyin çok güzel olacağına söz veriyorum. Şimdi çok güzel bir yerdesin, seni güzel Allah’ıma emanet ettik, cennetinde huzur bul annem" sözleriyle annesiyle olan anılarını yayınladı.

Sude Zülal Güler, annesinin cenazesinin bugün Yeniköy Yeni Camii'nde kılınacak ikinci namazının ardından Yeniköy aile kabristanlığına defnedileceğini duyurdu.

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