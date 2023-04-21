Sude Zülal Güler'in acı günü: Canımı kaybettim

"ALLAH'IMA EMANET ETTİK"

Sude Zülal Güler, bir sonraki gönderisinde "Benim bebeğim, benim güzel kalplim, benim güzel annem, en iyi arkadaşım, sana nasıl veda edilir bilmiyorum ama bunun bir veda olmadığını da biliyorum, sana o kadar çok şey söylemek istiyorum ki, dünyanın en iyi annesi… Seni çok seviyorum, en çok da senin için her şeyin çok güzel olacağına söz veriyorum. Şimdi çok güzel bir yerdesin, seni güzel Allah’ıma emanet ettik, cennetinde huzur bul annem" sözleriyle annesiyle olan anılarını yayınladı.

Sude Zülal Güler, annesinin cenazesinin bugün Yeniköy Yeni Camii'nde kılınacak ikinci namazının ardından Yeniköy aile kabristanlığına defnedileceğini duyurdu.