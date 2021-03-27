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'Suicide Squad' dönüyor

Yılın en merakla beklenen filmlerinden 'The Suicide Squad'dan ilk fragman yayınlandı. Margot Robbie, Idris Elba, Sylvester Stallone, Taika Waititi, Jai Courtney, Joel Kinnaman'nın rol aldığı film 6 Ağustos'ta sinema salonlarıyla aynı anda HBOMax'ta seyirciyle buluşacak.

'Suicide Squad' dönüyor


İlk olarak 2016'da sinemaseverlerin karşısına çıkan 'Suicide Squad' ekibi yeni yüzlerle dönüyor. Guardians of the Galaxy serisinin yönetmeni James Gunn'ın kamera arkasında olduğu 'The Suicide Squad' filminden ilk fragman görücüye çıktı.

İlk filmden Margot Robbie, Jai Courtney, Joel Kinnaman bu filmde de yer alırken kadroya Idris Elba, John, Taika Waititi, Sylvester Stallone gibi yeni isimler katlıyor.
Yönetmen Gunn hikayenin büyük bölümünün değiştiğini yeni filmin 2016'daki orijinalden tamamen farklı olduğunu söylüyor.

'The Suicide Squad, 6 Ağustos'ta sinema salonlarıyla aynı anda HBOMax'ta seyirciyle buluşacak.

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