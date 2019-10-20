Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren Şükran Ovalı, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Kızı ile birlikte alışveriş merkezine gelen ve alışverişin tadını çıkaran Ovalı, karşılaştığı muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan güzel oyuncu, bebek arabasında uyuyan kızını yardımcısına emanet ettikten sonra objektiflere poz verdi. Daha sonra tekrar bebek arabasının başına geçen Şükran Ovalı, kızı ile alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Verdiği kiloları ile dikkat çeken ünlü oyuncu, alışveriş turunun ardından bir restorana geçerek kahve molası verdi.