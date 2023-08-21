Şükrü Özyıldız yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti
Şükrü Özyıldız, bir turistin çantasından hırsızlık yapan kapkaççıyı yakaladı. Hırsızı bırakmayan ünlü oyuncunun, polis ekipleri gelene kadar kapkaççının başında beklediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 21.08.2023 - 12:23
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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün gittiği Galataport’ta kapkaç olayına tanık oldu.
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Turistin çantasından hırsızlık yapan kapkaççıyı gören Özyıldız, bir süre hırsızın peşinden koştu.
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Daha sonra kapkaççıyı yakalayan Şükrü Özyıldız, polis ekipleri gelene kadar hırsızın başında bekledi.