Şükrü Özyıldız yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti

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Çalınan eşyaları turistlere geri veren ünlü oyuncu, polisler gelene kadar etkisiz hale getirdiği hırsızı kontrol altında tuttu. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fotoğraflar: AA, İHA, Instagram