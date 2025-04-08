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        Sulama kanalında cansız beden bulundu

        Şanlıurfa'da, sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 22:10 Güncelleme: 08.04.2025 - 22:10
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        Sulama kanalında cansız beden bulundu
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        DHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde Tepedibi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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