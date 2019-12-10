Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 10 Aralık Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bağcılar, Beykoz, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Silivri, Çatalca ve Ümraniye ilçelerinde 10 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 10 ARALIK 2019
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güzelce Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-10 10:16:59.0
|Bitiş Tarihi
|:
Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenimahalle,Yavuzselim Mah,Kirazlı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-10 11:40:24.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeni Mahalle
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-10 11:12:16.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kamer Hatun Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Şehit Muhtar Mah,Kocatepe Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Hüseyinağa Mah,Cukur Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-10 10:26:14.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sakarya Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-10 11:55:11.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Derviş Ali Mah,Atikali Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-10 12:11:01.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Piri Mehmet Paşa Mah,Yeni Mah,Fatih Silivri Mah,Alibey Mah,Cumhuriyet Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-10 09:04:22.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-10 08:23:22.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnkilap Mah,Hekimbaşı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-10 11:07:15.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR