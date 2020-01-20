Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 20 Ocak Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un birçok ilçesinde bugün su kesintileri uygulanacak. İSKİ'nin yayınladığı duyuruya göre su kesintisi saatleri ve sulaırn geleceği saatler belli oldu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 20 OCAK 2020

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Havaalanı Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-20 04:26:45.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



ESENYURT

Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah,Osmangazi Mah,Şehitler Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Necip Fazıl Kısakürek Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Hürriyet Mah,Battalgazi Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-20 07:03:09.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



EYÜPSULTAN



Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-20 09:17:04.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



GAZİOSMANPAŞA



Etkilenen Mahalleler : Mevlana Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-20 09:02:22.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



ÜSKÜDAR



Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-20 05:36:22.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

