Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 26 Aralık Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan ve Ümraniye ilçelerinde 26 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 26 ARALIK 2019

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-26 08:55:39.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-26 09:12:02.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Dereseki Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-26 09:48:16.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Piri Paşa Mah,Kececi Piri Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-25 23:05:34.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah,Pınar Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-26 10:17:35.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-26 09:26:32.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.